Keşan'da Meyve Ağaçları Şubat'ta Çiçek Açtı
Keşan'da Meyve Ağaçları Şubat'ta Çiçek Açtı

Keşan\'da Meyve Ağaçları Şubat\'ta Çiçek Açtı
17.02.2026 16:41
Edirne'nin Keşan ilçesinde sıcak havalar meyve ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 'yalancı bahar'a aldanan meyve ağaçları, şubat ayında çiçek açtı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Keşan'da baharı hatırlatan görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 15 dereceye kadar yükseldiği Keşan'nın bazı bölgelerde meyve ağaçları çiçek açtı. Pembe ve beyaz çiçek açan ağaçlar güzel görüntüler oluştururken; Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, ağaçların sıcak havaya aldanıp, çiçek açtığını belirtti.

'ÜŞÜMEYİ ALAN AĞAÇLAR, ÇİÇEK AÇMAKTADIR'

Lütfü Açar, "Bitkiler ve ağaçlar genelde 1 yıllık periyod içerisinde bir gelişim göstermektedirler. Nitekim özellikle meyve ağaçları güz döneminden sonra kış döneminde de durgunluk dönemine girerler. Bütün bitkilerde genel anlamda yıllık bir fizyolojik üşümeye ihtiyaçları vardır. Bu üşümeyi aldıktan sonra mevsimin ilerleyen zamanlarında da tomurcuklanarak, çiçek açmaktadırlar. Tabii bu, şuna da bağlı, mevsimler bilim insanlarının da ilgili kuruluşlarında ifade ettiği gibi ciddi anlamda değişmiştir. Son yıllara baktığımız zaman kış ortasındayız ama hava sıcaklıları mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir. Neticesinde üşümeyi alan meyve ağaçları, özellikle badem ve erik gibi ağaçlar erken dönemde çiçek açmaktadırlar" dedi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

Kaynak: DHA

Keşan'da Meyve Ağaçları Şubat'ta Çiçek Açtı

SON DAKİKA: Keşan'da Meyve Ağaçları Şubat'ta Çiçek Açtı - Son Dakika
