Keşan\'da Orman Yangını İncelemesi

TEMA Vakfı yetkilileri Keşan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemede bulundu.

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, yaptığı açıklamada, Sivritepe mevkiinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 13 hektar ormanlık alan ve tarım alanı zarar gördüğünü belirtti.

Ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığını aktaran Çoğal, şunları kaydetti:

"Orman yangınları yalnızca ağaçları değil toprağı, suyu, biyolojik çeşitliliği, iklimi ve insan yaşamını da doğrudan etkilemektedir. Bu tür felaketlerin en sık nedenleri arasında anız yakılması, doğada ateş yakılması ve cam, plastik atıkların bırakılması gibi insan kaynaklı ihmaller yer almaktadır. Küçük ihmal ve dikkatsizliklerin büyük orman yangınlarına sebep olabileceğini vurguluyor, özellikle şiddetli rüzgar ve nemin düşük olduğu bölgelerde sıcaklık artışıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı herkesi daha dikkatli olmaya davet ediyoruz."