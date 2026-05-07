Keşan\'da Otomobil-Motosiklet Kazası

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Yeni Mahalle Mehmet Gemici Caddesi ve Bora Sokak kesişiminde meydana geldi. Mehmet Gemici Caddesi üzerinde giden E.Ö. (21) yönetimindeki 11 ABY 246 plakalı motosiklet, Bora Sokak kesişiminde S.Y. (23) idaresindeki 22 FL 717 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü E.Ö. ve arkasında oturan Y.S.B. (22) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.