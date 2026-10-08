Keşan'da Şaban Filiz'in yaptıracağı Anafartalar İlkokulunun protokolü Edirne'de imzalandı - Son Dakika
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Keşan'da Şaban Filiz'in yaptıracağı Anafartalar İlkokulunun protokolü Edirne'de imzalandı

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Keşan\'da Şaban Filiz\'in yaptıracağı Anafartalar İlkokulunun protokolü Edirne\'de imzalandı
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Edirne Keşan'da hayırsever Şaban Filiz tarafından yaptırılacak Anafartalar İlkokulunun yapım protokolü, Valilikte düzenlenen törende imzalandı. Törene Vali Yunus Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve Filiz katıldı. Vali Yardımcısı Büyüknalçacı öğrencilerle buluştu.

Keşan ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılacak ilkokulun protokolü imzalandı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen törende hayırsever Şaban Filiz tarafından yaptırılacak Anafartalar İlkokulunun yapım protokolü imzalandı.

Törene Vali Yunus Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve hayırsever Şaban Filiz katıldı.

Vali Yardımcısı Büyüknalçacı öğrencilerle buluştu

Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunu ziyaret etti.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Büyüknalçacı, ziyarette öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmenlerle de sohbet eden Büyüknalçacı'ya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Nail Yılmaz ve Hümeyra Gürgen eşlik etti.

Öğrenciler bakımevini ziyaret etti

Keşan ilçesinde öğrenciler sahipsiz hayvanlar bakımevini ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Anafartalar İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri bakımevine ziyarette bulundu.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri öğrencilere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
EğitimGüncelEdirneKeşanSon Dakika

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