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Keşan'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Keşan'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Keşan'da etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yetkililer su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

07.01.2024 - 18:36,
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Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Keşan'da, öğleden sonra aniden yağmur bastırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer olası su baskınlarına karşı ilçe halkını uyardı. (DHA)

Keşan\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Keşan'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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