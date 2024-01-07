Keşan\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren bir konu var

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Keşan'da, öğleden sonra aniden yağmur bastırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer olası su baskınlarına karşı ilçe halkını uyardı. (DHA)