Keşan\'da Takla Atan Otomobilde 5 Yaralı

Kaza, Keşan-Mecidiye kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen yabancı plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde yaralanan E.Y. (21), B.A. (21), V.S. (22), N.B. (21) ve F.S. (21), itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 5 yaralı, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
