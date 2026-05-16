Keşan'da Tarım Eğitimi Hasadı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keşan'da Tarım Eğitimi Hasadı Yapıldı

16.05.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan Lisesi'nde kurulan serada hasat etkinliği düzenlendi, öğrencilere tarım eğitimi verildi.

Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan serada hasat gerçekleştirildi.

Valiliğin destekleriyle, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Ticaret Borsası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde kurulan serada düzenlenen hasat programına protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, projeyle öğrencilerin uygulamalı tarım eğitimi almalarının hedeflendiğini belirtti.

Modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve gençlerin tarıma ilgisinin artırılmasının amaçlandığını ifade eden Köse, öğrencilerin üretim süreçlerini yerinde öğrenerek tarımsal üretimin önemini kavradığını kaydetti.

Köse, emek, üretim ve toprak sevgisinin gelecek nesillere aktarılması adına çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Programa, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Bilgin Atlı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Orkun Özkaya, Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz, okul yönetimi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da Tarım Eğitimi Hasadı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:53:05. #7.13#
SON DAKİKA: Keşan'da Tarım Eğitimi Hasadı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.