Keşan\'da Trafik Kazası: 79 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı N.S. (79), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Çifte Yeldeğirmeni Sokak'ta meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nden Çifte Yel değirmeni Sokak'a dönüş yapan H.Ş. (42) yönetimindeki 34 YL 2755 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen N.S.'ye çarptı. Yere düşen N.S., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.S., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. N.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Sürücü H.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.