Keşan\'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçede bazı adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yapıldı.
Aramalarda 0,14 gram metanfetamin, 0,37 gram eroin ve peçeteye sarılı 5,39 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi.
Operasyonda M.İ, H.B. ve E.İ. gözaltına alındı.
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