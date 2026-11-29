Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen Keşan Kitap Fuarı, ikinci gününde kitapseverlerin katılımıyla devam etti.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir alışveriş merkezinde düzenlenen fuarda ziyaretçiler yazarlarla sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alper Güler, fuarın ikinci gününde stantları ziyaret ederek yazarlarla bir araya geldi. Güler, fuara katılan yazarlara plaket takdim etti.

Fuar, 6 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak.

Umre'den dönenler için karşılama programı düzenlendi

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinden umre ibadetini yerine getirerek dönen 25 kişi için camide karşılama programı gerçekleştirildi.

İpsala İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Esetçe Belde Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen programa İlçe Müftüsü Halil Meriç, çevre köylerde görev yapan din görevlileri, umreciler, yakınları ve belde sakinleri katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, sohbet ve dualarla sona erdi.

Gençlik koordinatörleri ve manevi rehberler değerlendirme toplantısı

Edirne'de gençlik koordinatörleri ve manevi rehberlerin katılımıyla din hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Edirne İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıya gençlik koordinatörleri, manevi rehberler, ceza infaz kurumları ve çeşitli kurumlarda görev yapan din hizmetleri personeli katıldı.

Toplantıda gençlere yönelik din hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi, manevi rehberlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Katılımcıların görev alanlarına ilişkin görüş ve önerilerini paylaştığı toplantıda, yürütülen çalışmalar değerlendirilerek gelecek dönemin hedef ve faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.