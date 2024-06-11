Kesilen hayvanlarda uygunsuz durumlar nelerdir? Tarım ve Orman İl Müdürü Karaca yanıtladı - Son Dakika
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Kesilen hayvanlarda uygunsuz durumlar nelerdir? Tarım ve Orman İl Müdürü Karaca yanıtladı

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Kurban Bayramı öncesi Haberler.com'a konuk olan İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kesilen hayvanlarda uygunsuz durumların neler olduğuna yönelik soruya yanıt veren Karaca, "Deride bir bozukluk, tüberküloz hastalığı ve akciğer üzerinde beyaz nodüller görülmesi halinde arkadaşlarımızı çağırıyorlar, bizler de tutanak tutuyoruz. Bakanlık hayvanın bedelini, tazminatı veriyor. Hayvanın geldiği işletmelerde de gerekli kontroller yapılıyor" dedi.

11.06.2024 13:36
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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Haberler.com stüdyosunda sunucu Nurten Sırma'nın konuğu oldu.

"KASAPLARA GEREKLİ EĞİTİMLERİ VERDİK"

Kesilen hayvanlarda uygunsuz durumların neler olduğuna ve vatandaşların hangi hususlara dikkat etmesi gerektiği yönündeki soruya yanıt veren Karaca geçtiğimiz haftalarda İstanbul Veteriner Hekimler Platformu'ndaki uzmanlarla birlikte kasaplara gerekli eğitimlerin verildiğini duyurdu.

"AKCİĞER ÜZERİNDE NODÜL VARSA AMAN DİKKAT"

Ehil kasapların bu konuları iyi bildiğini aktaran Karaca "Herhangi bir şekilde deride bir bozukluk, teberküloz hastalığı ya da akciğer üzerinde nodül görülmesi halinde bizim arkadaşlarımızı çağırıp tutanak tutuyoruz. Orada tazminatını veriyoruz, Bakanlığımızca ödeniyor zaten. Geriye doğru, hayvanın geldiği işletmelerin tamamında da hastalık yönünden kontrolleri yapılıyor" diye konuştu.

HAYVAN SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMEMİZ LAZIM?

"Canlı hayvan seçerken nelere dikkat edilmeli?" sorusuna da yanıt veren İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Canlı hayvan alırken vatandaşlarımız tüylerine baksınlar parlak olması lazım. Gözleri çukurda olmayacak. Herhangi bir uzvunda, gözü körse veyahut topalsa, bir kulağı yok ya da kulağında herhangi bir problem varsa... Geviş getiren hayvan sağlıklı bir hayvandır. Bu tür dış özelliklerine bakacaklar. Kafalarına bir şey mi takıldı? Kesim noktalarındaki bizim arkadaşlarımız var, onlara başvurabilirler" ifadelerini kullandı.

"ZEHİRLENMELERİN YÜZDE 95'İ HAYVANSAL GIDALARDAN"

Kasap ve et parçalama tesislerinin oldukça sıkı denetimlerden geçirildiğini belirten Karaca, dünyadaki gıda zehirlenmelerinin yüzde 95'inin hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklandığını ifade etti.

"ETİ MUHAFAZA EDERKEN ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"

Karaca sözlerini şöyle sürdürdü; "Tavuk eti, yumurta, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri de bunların en başında yer alıyor. O yüzde eti muhafaza ederken ve kullanırken çok dikkatli olmamız lazım. Normal hayatımızda da dikkat etmemiz gerekiyor. Et ve et ürünlerinde, hayvansal gıdalardan zehirlenmelerde ölüme varan vakalar var. Bu gerçek bizi bu noktada biraz daha titizliğe itiyor. Bu konuda da ciddi denetimlerimiz olacak."

Kesilen hayvanlarda uygunsuz durumlar nelerdir? Tarım ve Orman İl Müdürü Karaca yanıtladı

Kurban Bayramı, Ahmet Yavuz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kesilen hayvanlarda uygunsuz durumlar nelerdir? Tarım ve Orman İl Müdürü Karaca yanıtladı - Son Dakika

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