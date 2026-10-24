Kesin olmayan sonuçlara göre Edremit Ticaret Odası\'nda mavi liste 16 üyelik kazandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ticaret Odasının meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde, kesin olmayan sonuçlara göre mavi liste 16, sarı liste 13, beyaz liste ise 3 meclis üyeliği kazandı.

Edremit Ticaret Odasında (ETO) gerçekleştirilen seçimlerde üç liste yarıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre mavi liste 6, sarı liste 5, beyaz liste ise 1 meslek komitesinde çoğunluğu elde etti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından mavi listenin başkan adayı Metin Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sonuçların Edremit'e hayırlı olmasını diledi.

Kendilerine destek veren oda üyelerine teşekkür eden Aslan, "Edremit'imize hayırlı uğurlu olsun. Edremit esnafı, tüccarı, iş insanı bizi tercih etti. Biz de onların yüzünü kara çıkartmamak için bu oda için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Edremit'e teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Meclis üyeliği dağılımının 16, 13 ve 3 şeklinde oluştuğunu belirten Aslan, oda yönetiminin belirlenmesine ilişkin sürecin devam edeceğini kaydetti.

ETO'nun yeni yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkanı, önümüzdeki günlerde yapılacak meclis içi seçimlerin ardından belirlenecek.