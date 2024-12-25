KESK: Asgari Ücret Rezalet - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KESK: Asgari Ücret Rezalet

KESK: Asgari Ücret Rezalet

KESK, 2025 asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu ve emeğe kölelik dayatıldığını belirtti.

25.12.2024 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), asgari ücrete ilişkin "Tek kelimeyle rezalet...Bugün 22 bin 104 TL ile açlık sınırının altında kalan asgari ücret bir iki ay içinde tamamen buharlaşacaktır. Kalıcı olan ise; zam fırtınasının hız kesmeden sürdüğü, emeğe kölelik dayatıldığı koşullarda tüm emekçilerin, işçilerin insanca yaşamasına yetecek bir ücret, emekten çalınanları geri alma mücadelesidir" açıklamasını yaptı.

KESK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2025 yılı için belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi. "Tek kelimeyle rezalet" denilen açıklama şöyle:

"İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz! Tek kelimeyle rezalet. Asgari ücreti çocuklarına 'harçlık' diye verenler, çocuklarına harçlık veremeyecek hale getirdikleri milyonların 2025 yılında alacağı asgari ücretin 22 bin 104 TL olmasına karar verdi. Emek karşıtı Şer İttifakı (İktidar-IMF-İşveren Konfederasyonları ittifakı) Asgari Ücreti Açlık Sınırının altında tuttu.

Tek kelimeyle rezalet. TÜİK'in sanal verilerine göre bile enflasyon: Yüzde 47 ENAG enflasyonu: Yüzde 86,76 2025 Yeniden Değerleme Oranı (vergi ve harçlarda artış): Yüzde 44. Asgari Ücrette artış: Yüzde30. 2025 Asgari Ücreti Net 22 bin 104 TL. 2024 Ocak net asgari ücret : 17.002 TL 2024 ilk altı aylık TÜİK enflasyonu: Yüzde 24,73 Temmuz'da asgari ücrette bu 6 aylık enflasyon oranında artış yapılmış olsaydı Asgari ücret Temmuz 2024 itibari ile 4.205 TL artışla 21.207 TL olacaktı. İktidarın yılı sonu hedefi olan yüzde 45 enflasyon hedefi tutsa dahi 2024 ikinci altı aylık enflasyonu en az yüzde 16 olacak. Asgari Ücret bu sanal TÜİK oranına göre arttırılsaydı 3.393TL artışla zaten 24.600 TL olacaktı. Ama olmadı.. Asgari Ücret çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonun en az yarısını yutan TÜİK enflasyonuna göre artışın bile 2.496TL altında kaldı.

Tek kelimeyle Rezalet. Özellikle son beş yıldır iktidarın hedeflediği enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasındaki uçurum ortadayken bugün 22 bin 104 TL ile açlık sınırının altında kalan asgari ücret bir iki ay içinde tamamen buharlaşacaktır. Kalıcı olan ise; zam fırtınasının hız kesmeden sürdüğü, emeğe kölelik dayatıldığı koşullarda tüm emekçilerin, işçilerin insanca yaşamasına yetecek bir ücret, emekten çalınanları geri alma mücadelesidir. KESK olarak asgari ücretlisinden emeklisine, işçisinden kamu emekçisine hepimiz için insanca yaşamaya yetecek bir ücret başta olmak üzere emeğin hakları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Emekçi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel KESK: Asgari Ücret Rezalet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:29 Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 00:46:08. #1.12#
SON DAKİKA: KESK: Asgari Ücret Rezalet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.