KESK, Cumhuriyet\'in 103 yaşında olduğunu belirterek demokrasi vurgusu yaptı

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), "Görevimiz; Cumhuriyet'i demokrasi, laiklik, eşitlik ve özgürlük temelinde demokratikleştirmek, emeğin haklarını savunmak ve halkların eşit ve özgür bir arada yaşamını güvence altına alan kalıcı barışı inşa etmektir. Bu vesileyle Mustafa Kemal'i ve Cumhuriyetin kuruluşunda emeği, fedakarlığı ve mücadelesi bulunan halklarımızı anıyoruz" açıklamasını yaptı.

KESK, sosyal medya hesabı üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. KESK'in açıklaması şu şekilde:

"Türkiye halklarının ortak emeği ve mücadelesiyle kurulan Cumhuriyet 103 yaşında. Ancak bugün, halk iradesinin kayyım uygulamalarıyla, talimatlı yargı kararlarıyla ve hukuksuz operasyonlarla yok sayıldığı; seçilmiş belediye başkanlarının gözaltına alınıp tutuklanarak milyonlarca seçmenin iradesinin hiçe sayıldığı; gerçekleri yazan ve yayımlayan basın emekçileri ile basın kuruluşlarının karartılmaya, susturulmaya çalışıldığı; tüm muhalif güçlerin devletin zor aygıtlarıyla baskı altına alındığı, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek adam rejiminde toplandığı bir süreçten geçiyoruz.

Derinleşen yoksulluk, büyüyen eşitsizlikler ve emek düşmanı politikalar, işçileri, kamu emekçilerini, emeklileri ve yoksul halk kesimlerini her geçen gün daha ağır yaşam koşullarına mahküm ediyor. Görevimiz; Cumhuriyeti demokrasi, laiklik, eşitlik ve özgürlük temelinde demokratikleştirmek, emeğin haklarını savunmak ve halkların eşit ve özgür bir arada yaşamını güvence altına alan kalıcı barışı inşa etmektir. Bu vesileyle Mustafa Kemal'i ve Cumhuriyetin kuruluşunda emeği, fedakarlığı ve mücadelesi bulunan halklarımızı anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."