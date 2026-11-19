(ANKARA) - KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele, Birlik ve Dayanışma Günü kapsamında gerçekleştirilecek eylem ve etkinlik programını açıkladı. Gevher, "Şüpheli kadın ölümleri etkin biçimde soruşturulmalı, failler ve sorumlular açığa çıkarılmalı, cezasızlık politikalarına son verilmelidir. Kadınların hayatını korumakla yükümlü kurumlar sorumluluklarını yerine getirmelidir" dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Sekreteri Döne Gevher, KESK Genel Merkezi'nde düzenlediği basın açıklamasıyla, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele, Birlik ve Dayanışma Günü kapsamında gerçekleştirilecek eylem ve etkinlik programını açıkladı. Gevher, kadınlara yönelik şiddetin dünya genelinde ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, kadınların büyük bölümünün yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete maruz bırakıldığını ve çoğu zaman kendi evlerinde yaşamını yitirdiğini ifade etti. Türkiye'deki kadın örgütlerinin verilerine de değinen Gevher, 2026 yılının Ocak-Ekim döneminde en az 245 kadının erkek şiddeti sonucu hayatını kaybettiğini, 274 kadının ise şüpheli şekilde ölü bulunduğunu aktardı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını, 6284 sayılı Kanun'un uygulanmasına yönelik tartışmaları ve nafaka hakkının sınırlandırılması yönündeki önerileri eleştiren Gevher, aile politikalarının kadınların eşit ve özgür yaşam hakkını gözetmesi gerektiğini dile getirdi. Gevher, kadınlara yönelik şiddet, savaşlar ve nefret söylemine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, Gülistan Doku, Rojin Kabaiş ve Şule Çet başta olmak üzere yaşamını yitiren kadınlar için adalet taleplerini yineledi. KESK'TEN 25 KASIM KAPSAMINDA EYLEM VE ETKİNLİK PROGRAMI KESK'in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele, Birlik ve Dayanışma Günü kapsamında gerçekleştireceği eylem ve etkinliklerin ise "Evde, sokakta, iş yerinde güvende değiliz. Örgütlenelim, mücadeleyi büyütelim" sloganıyla düzenleneceğini açıkladı.

Gevher, 25 Kasım kapsamında düzenleyecekleri eylem ve etkinlik programının ayrıntılarını da paylaştı. KESK tarafından kamu çalışanı kadınlara yönelik şiddet konusunda gerçekleştirilen anketin sonuçlarını açıklayan Gevher, araştırmaya göre son 12 ayda kadın kamu emekçilerinin yüzde 2,7'sinin iş yerinde fiziksel şiddete, yüzde 21,8'inin sözlü saldırıya, yüzde 16,6'sının mobbinge, yüzde 3,9'unun cinsel tacize ve yüzde 18,1'inin ayrımcılığa maruz kaldığını bildirdi. Gevher, anketin ayrıntılı raporunun 25 Kasım'da kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Etkinlik takvimi kapsamında, 23 Kasım Pazartesi günü iş yerlerinde kokart takılacağı ve 8 Mart'a kadar devam etmesi planlanan "Güvenceli İş, Şiddetsiz İş Yeri" kampanyası çerçevesinde bildirilerin okunacağı açıklandı. 24 Kasım Salı günü KESK'li kadın tutuklular ile "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında tutuklanan LGBTİ+ bireylere kart gönderileceği belirtildi. 25 Kasım Çarşamba günü ise kadın meclislerinin organizasyonuyla Türkiye genelinde kadın platformlarıyla birlikte mitingler, kitlesel basın açıklamaları, gece yürüyüşleri ve çeşitli etkinlikler düzenleneceği ifade edildi. Ayrıca 25 Kasım haftası boyunca KESK'e bağlı iş kollarının şubelerinde güvencesiz çalışma, yoksulluk, savaş politikaları ve kadına yönelik şiddet konularında eylem ve etkinlikler gerçekleştirileceği; Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamında görevlerinden ihraç edilen kadınlarla da buluşmalar yapılacağı kaydedildi. "ÇOCUK, HASTA, YAŞLI VE ENGELLİ BAKIMI ÜCRETSİZ BİR HİZMET OLARAK SUNULMALI"

Gevher, şunları kaydetti:

"Şüpheli kadın ölümleri etkin biçimde soruşturulmalı, failler ve sorumlular açığa çıkarılmalı, cezasızlık politikalarına son verilmelidir. Kadınların hayatını korumakla yükümlü kurumlar sorumluluklarını yerine getirmelidir. 6284 sayılı Kanun etkin uygulanmalıdır, kazanılmış haklara yönelik saldırılara son verilmelidir. İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunmalı, ILO 190 sayılı Sözleşme onaylanmalı ve hayata geçirilmelidir. Ayrımcılık sona ermeli; esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerine, cinsiyetçi iş bölümüne ve ücret eşitsizliğine son verilmelidir. Çocuk, hasta, yaşlı ve engelli bakımı ücretsiz bir hizmet olarak sunulmalı, kamusal kreşler yaygınlaştırılmalı, bakım emeği toplumsal bir sorumluluk olarak üstlenilmelidir. İşyerlerinde taciz ve mobbinge karşı bağımsız ve etkili mekanizmalar kurulmalı, sendikal özgürlüklerin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılmalı, cinsiyete dayalı veri toplanmalı, kadın yoksulluğunu görünür kılan araştırmalar yapılarak bu doğrultuda düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Kadın Bakanlığı kurulmalıdır.

Gerçek grevli toplu sözleşme hakkımız güvence altına alınmalıdır. Kadınların eşit ve özgür yaşayabildiği bir gelecek, toplumsal barışın, demokratikleşmenin, eşit yurttaşlığın ve laik bir yaşamın tesis edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Kadın yoksulluğunun sosyal yardımlarla yönetilmesi yerine, yoksulluğu ortadan kaldıracak gelir ve istihdam politikaları geliştirilmelidir. Kadınların emeğini aile içine hapsetmeyen, bakım yükünü kamusal sorumluluk olarak üstlenen; kadınların yaşamından, emeğinden ve özgürlüğünden yana bir bütçe yapılmalıdır."