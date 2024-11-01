KESK'ten Ordu'da Gazetecilere Ziyaret - Son Dakika
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KESK'ten Ordu'da Gazetecilere Ziyaret

KESK\'ten Ordu\'da Gazetecilere Ziyaret

KESK heyeti, Ordu'da gazetecilerle bir araya gelerek kamu emekçilerinin sorunlarını gündeme getirdi.

01.11.2024 16:16
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyeti, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve beraberindekiler, Altınordu ilçesindeki dernek binasında Dernek Başkanı Erdoğan Erişen ve gazetecilerle bir araya geldi.

Kamu emekçilerinin sorunlarına işaret eden Koçak, konfederasyon olarak sorunların çözüme kavuşturulması noktasında yürüttükleri çalışmaları paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KESK'ten Ordu'da Gazetecilere Ziyaret - Son Dakika

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