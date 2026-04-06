Keskinoğlu, Sürdürülebilir Üretimde GES ve Su Yönetimi Yatırımlarıyla Öne Çıkıyor

Türkiye'nin ilk entegre üretim firması Keskinoğlu, Matlı Şirketler Grubu çatısı altında sürdürülebilir büyüme yolunda önemli adımlar atıyor. Yatırımlarını planlarken ülkeye ve dünyaya katacağı değeri ön planda tutan şirket, doğal kaynakları korumaya yönelik sürdürülebilirlik çalışmalarını Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve su verimliliği yatırımlarıyla yürütüyor. GES yatırımı, üretimde kullanılan elektriğin yaklaşık %20'sini yenilenebilir enerjiden sağlayarak enerji maliyetlerini optimize ediyor ve karbon ayak izini azaltıyor.

Keskinoğlu, GES yatırımlarının yanında atık su arıtma ve su tüketimini azaltmaya yönelik projeleri de hayata geçiriyor. Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Keskinoğlu Genel Müdürü Önder Matlı, doğal kaynakların korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek, mevcut 2,5 MegaWatt'lık GES kurulu gücünü 2026'nın ilk yarısında 15 MegaWatt'a çıkaracaklarını açıkladı. Bu sistem, tüm kesimhane kampüsünü kapsayacak ve toplam elektrik tüketiminin %20'sini karşılayacak.

Su yönetimi konusunda da iddialı hedefleri olan Keskinoğlu, gıda endüstrisinde hijyen şartları nedeniyle yüksek su tüketimi olan yıkama ve dezenfeksiyon işlemlerinde su tüketimini 30 kat azaltmayı hedefliyor. Her gün 4.200 metreküp atık suyu yüksek verimlilikle arıtarak çevreye zarar vermeden üretim yapıyor. Ayrıca, su yönetimi departmanı kurarak atık suyu filtrasyonla değerlendirip tekrar kullanılabilir hale getiriyor, şu anda tüketimi %20 düşürmeye yönelik yatırımları devreye aldıklarını ve %50 hedefine ulaşacaklarını belirtiyor.

Önder Matlı, ters osmoz uygulamasıyla su kullanımını 2024'e göre %15 azaltmayı başardıklarını, 2027'ye kadar üretimi artırırken su kullanım oranını bir önceki yıla göre %30 azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Keskinoğlu, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çevresel etkileri düzenli olarak ölçümlüyor, analiz ediyor ve iyileştirme yatırımları yapıyor. Arıtma tesisleri %95'in üzerinde verimlilikle çalışıyor ve 'Sıfır Atık Belgeleri' ile tescillenmiş durumda.

Keskinoğlu, gelecek nesilleri önemseyen sürdürülebilir üretim anlayışıyla çevre odaklı projeleri hayata geçirerek sektörde sürdürülebilir dönüşüme öncülük ediyor ve daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle ilerliyor.