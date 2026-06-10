Keşmirli Aktivist Parvez Kefaletle Tahliye Edildi

Hindistan'da mahkeme, Keşmirli insan hakları aktivisti Khurram Parvez'in "terör örgütleriyle işbirliği yapmak" suçlamasıyla 2021'den bu yana tutuklu bulunduğu davada kefaletle tahliye kararı verdi.

Delhi Yüksek Mahkemesi, Parvez'in Aralık 2024'te alt mahkeme tarafından reddedilen kefaletle tahliye talebini görüştü.

Mahkeme, 4,5 yılı bulan uzun tutukluluk süresi, davanın yavaş ilerlemesi ve sanığın anayasal özgürlük hakkı gerekçesiyle Parvez'in kefaletle tahliyesine karar verdi.

Parvez, Ekim 2020'de "terörün finansmanı" suçlamasıyla hakkında açılan diğer dava dolayısıyla cezaevinde kalmaya devam edecek.

Parvez'in avukatı Swati Khanna, basına yaptığı açıklamada, ikinci davada da olumlu sonuç alınması halinde müvekkilinin yakın zamanda serbest kalabileceğini söyledi.

Aktivist Parvez, Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında Kasım 2021'de Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da gözaltına alınmıştı.

Hakkındaki "terör örgütleriyle işbirliği yapmak" ve "örgütlere finansman sağlamak" suçlamalarını reddeden Parvez, Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan askerlerinin karıştığı şiddet olayları konusunda raporlar hazırlayan Cammu Keşmir Sivil Toplum Koalisyonunun koordinatörlüğünü yürütüyordu.

Birçok insan hakları aktivistinin gözaltına alınmasına tepki gösterdiği Parvez, 2006'da Reebok İnsan Hakları Ödülü'ne layık görülmüştü.