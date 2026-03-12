Kestel'de Tır Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
Kestel'de Tır Kazası: Bir Ölü

12.03.2026 07:36
Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa Bilecik yolunda Ş.İ. (34) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, önünde seyreden A.Ç. idaresindeki 42 AFG 863 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ş.İ, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontolde, sürücü Ş.İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

