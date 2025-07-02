Bursa'nın Kestel ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Aykut G. (31) idaresindeki 16 KNZ 43 plakalı hafif ticari araç, Bursa- Ankara kara yolu üzeri Kazancı Kavşağı yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 KAC 03 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada yaralanan Aykut G, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kestel'de Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?