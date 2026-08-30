Kestel'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Kestel ilçesi Gölcük Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahale ile 2,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Cennet PORSUK/KESTEL (Bursa),
Kaynak: DHA
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