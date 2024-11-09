KETTA, 9 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısında yer alan Ketta kentindeki bir tren istasyonunda meydana gelen patlamanın ardından olay yerde toplanan insanlar, 9 Kasım 2024.
Pakistanlı yetkililerin verdiği bilgilere göre, cumartesi günü sabah saatlerinde ülkenin güneybatısındaki Ketta kentindeki bir tren istasyonunda meydana gelen patlamada en az 20 kişi hayatını kaybederken, 53 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Ketta'da Tren İstasyonu Patlaması: 20 Ölü - Son Dakika
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