Keykubat Mahallesi'ne Aile Sağlık Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keykubat Mahallesi'ne Aile Sağlık Merkezi

Keykubat Mahallesi\'ne Aile Sağlık Merkezi

Melikgazi'de aile sağlık merkezi, Keykubat Mahallesi'nde hayırsever işbirliği ile yapılacak.

20.02.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Keykubat Mahallesi'ne aile sağlık merkezi kazandıracaklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin pek çok mahallesine aile sağlık merkezi kazandırarak vatandaşları memnun ettiklerini belirtti.

İlçeyi her anlamda güzelleştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Gelibolu Sokak'ta "Ahmet Duran ve Salih Yılboğa Aile Sağlık Merkezi" yapılacağını ifade etti.

Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Her mahallemize ihtiyaç dahilinde birbirinden farklı hizmetler sağlıyoruz. Butik tarzda hayata geçirdiğimiz aile sağlık merkezlerimiz vatandaşlarımıza büyük rahatlık sağlıyor. Keykubat Mahallesi'ne de vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden yürüyüş mesafesinde yararlanmaları için hayırseverimizle aile sağlık merkezi kazandırıyoruz. Keykubat Mahallesi'ne yapılacak Ahmet Duran ve Salih Yılboğa Aile Sağlık Merkezi'miz zemin ve bir kattan oluşuyor. İçerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası, laboratuvar ve rezerv oda yer alıyor. Şimdiden Keykubat Mahallesi'ne ve Melikgazi'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, Yerel Yönetim, Melikgazi, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keykubat Mahallesi'ne Aile Sağlık Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
14:30 Hamas’tan gözünü Gazze’ye diken Trump’a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
20:37 İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu
20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
20:18 Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:19 İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: 20’den fazla Filistinli hayatını kaybetti İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 15:53:30. #1.11#
SON DAKİKA: Keykubat Mahallesi'ne Aile Sağlık Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.