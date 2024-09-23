KGM, İstanbul ve Sakarya'da Taşınmaz Satışı Yapacak

Güncel

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait İstanbul'un Sultanbeyli ile Sakarya'nın Akyazı ilçelerindeki taşınmazların ihaleyle satışı gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Adil (Gazi) Mahallesi'ndeki 4 bin 36,11 metrekare ile Sakarya'nın Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi'ndeki 5 bin 209,32 metrekarelik taşınmazların satış ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.

İstanbul'daki taşınmazın tahmini satış bedeli 161 milyon 444 bin 400 lira, geçici teminat tutarı ise 4 milyon 843 bin 332 lira olarak belirlendi. Sakarya'daki taşınmazın tahmini satış bedeli ise 4 milyon 427 bin 914 lira, geçici teminat tutarı 132 bin 835 lira olarak tespit edildi.

Sakarya'daki taşınmazın ihalesi 9 Ekim saat 10.00'da, İstanbul'daki taşınmazın ihalesi ise aynı gün saat 10.30'da, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'daki adresinde gerçekleştirilecek.