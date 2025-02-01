Khaby Lame UNICEF İyi Niyet Elçisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Khaby Lame UNICEF İyi Niyet Elçisi Oldu

TikTok fenomeni Khaby Lame, UNICEF'in İyi Niyet Elçisi olarak duyuruldu ve Senegal'de etkinliklere katıldı.

01.02.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal asıllı TikTok fenomeni Khabene Lame (Khaby Lame), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) İyi Niyet Elçisi seçildi.

UNICEF'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TikTok'ta ulaştığı 162,4 milyon takipçiyle dünyanın en çok takip edilen TikTok hesabına sahip Lame, UNICEF'in davetiyle memleketi Senegal'e geldi.

Senegal'in çeşitli bölgelerinde çocuklar ve gençlerle 4 gün vakit geçiren Lame, ardından başkent Dakar'daki bir otelde düzenlenen törenle UNICEF Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Gilles Fagninou tarafından UNICEF'in yeni İyi Niyet Elçisi ilan edildi.

Törende konuşan Fagninou, Lame'nin özgünlüğünün onu olağanüstü bir elçi yapacağını söyledi.

Lame de bu göreve seçilmekten gurur duyduğunu belirterek yoksullukla mücadele etmiş, Kovid-19 salgınında işsiz kalmış biri olarak kendi deneyimleriyle dünya çocuklarına faydalı olmak istediğini dile getirdi.

Lame, yeni görevine ilişkin TikTok hesabından bir video paylaştı.

Lame ayrıca Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye tarafından kabul edildi.

Senegal'in güneyindeki Ziguinchor bölgesinde dünyaya gelen ve 1 yaşındayken ailesiyle İtalya'nın Chivasso kentine taşınan Lame, TikTok hesabını, Mart 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle işsiz kaldığı dönemde açmıştı.

"Sessiz komedyen" olarak da bilinen Lame, basit işlerin karmaşık yollarla yapımını gösteren TikTok videolarını tiye alan skeçler çekiyor.

TikTok'ta 2,5 milyar beğenisi bulunan ve "khaby.lame" ismiyle tanınan Lame, videolarında sadece jest ve mimiklerini kullanıyor, hiç konuşmuyor.

Lame, TikTok'ta ulaştığı 162,4 milyon takipçiyle bu platformda en çok takipçiye sahip kişisi ünvanına sahip.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Khaby Lame, Magazin, Senegal, Güncel, Yaşam, dakar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Khaby Lame UNICEF İyi Niyet Elçisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:39:01. #1.13#
SON DAKİKA: Khaby Lame UNICEF İyi Niyet Elçisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.