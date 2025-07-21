Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Türk milletine birlik ve beraberlik çağrısında bulundu - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Türk milletine birlik ve beraberlik çağrısında bulundu

21.07.2025 11:30
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Rumların baskı ve zulmüne son vermek ve Ada'ya barış getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler, Türk milletine birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Rumların baskı ve zulmüne son vermek ve Ada'ya barış getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler, Türk milletine birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak birincisini 20 Temmuz, ikincisini 14 Ağustos 1974'te düzenlediği harekatın üzerinden 51 yıl geçmesine rağmen o dönemi dün gibi hatırlıyor.

Gaziler Namık Kemal Güzey, Ahmet Külak ve Ramazan Karahan, o dönem yaşadıkları zorlu süreci ve duygularını AA muhabirine değerlendirdi.

TSK'nın 28. Tümen Muhabere Taburu'nda görev yapan Güzey, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Türk milletinin çektiği zorluklarla 51 yıl önce Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı durum arasındaki benzerliğe dikkati çekerek, Türkiye'nin, Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitleri sayesinde bugünlere ulaştığını, Kıbrıs Türklerinin ise yıllarca Rumlardan çeşitli eziyetler gördüğünü ifade etti.

Güzey, gençlere tarihi iyi anlayıp milli duyguları özümsemeleri çağrısı yaparak, "Gençlere de tavsiyemiz, kendilerini iyi yetiştirsinler, tarihlerini iyi öğrensinler, geleceğe ona göre hazırlansınlar. Liyakatli olarak Kıbrıs'ın, Türk vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın daha ileriye, daha yukarıya çıkmaları için ellerinden geleni yapmalarını tavsiye ederim. Bizler, ellerimiz tuttuğu müddetçe yaşamımız süresince her zaman ihtiyaçlarında hazır ve nazırız." dedi.

Türk milletinin her kesiminden askeriyle Kıbrıs Adası'na çıktığını anlatan Güzey, "Kıbrıs'a barış üzerine gittik. Milli mücadelelerine yetiştik. Bundan sonra da yaşadığımız müddetçe ellerimizden geleni birlikte yapmaya da hazırız. Kıbrıs'ın geleceği çok iyi, çok güzel bir yer. Hepimizi Allah korusun." diye konuştu.

"Biz, hiçbir zaman esirlere ve halka eziyet etmedik"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Kıbrıs gazisi Ahmet Külak da Türk milletine birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda TSK 1. Jandarma Taburu'nda görevli olduğunu söyleyen Külak, Kıbrıs Türklerini Türk milletinin parçası gördüklerini ve Ada'ya adalet götürdüklerini anlattı.

Külak, askeri harekatın coşkuyla başlayıp iyi şekilde neticelendiğine dikkati çekerek, "O zaman soydaşlarımız biliyorsunuz eziliyordu. Biz, onları kurtarmak amacıyla çok büyük bir coşkuyla harekata başladık ve de sonu iyi oldu. Biz, hiçbir zaman esirlere ve halka eziyet etmedik. Biz savaşın bilincindeydik ve güzel bir şekilde bitirdik." ifadelerini kullandı.

Türk askerinin Kıbrıs Adası'nda barış ve adaleti tesis ettiğini vurgulayan Külak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milletine mesajım, birlik olsunlar, dayanışmaları güçlü olsun. Her zaman dik dursunlar. Türk milleti hiçbir zaman yenilmez, bunu böyle bilsinler. Kıbrıs Türklerini biz kendimizden sayıyoruz zaten, hep beraberiz. Bunu da orada gördük ama biz sade Kıbrıslı Türklere değil Rumlara da adalet getirdik. Her şey eşitlendi güzelce, hiç kimseye bir şey olmadan harekatı tamamladık. Hiçbir zaman sivile karşı bir şeyimiz olmadı."

"Aynı zamanda dünya üzerinde baskı altındaki masum ve mazlumlara sahip çıkmamız lazım"

Kıbrıs gazisi Ramazan Karahan da gençlere vatan, din ve namus gibi konularda aynı pencereden bakmaları nasihatini vererek, "Bilhassa gençlerin hangi görüşte olursa olsun vatan, din, namus olunca aynı pencereden bakmaları lazım." dedi.

Karahan, vatana sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Aynı zamanda dünya üzerindeki baskı altında masum ve mazlumlara sahip çıkmamız lazımdır. Bizim (gençlere) antrenörlük yapmamız lazım. Siz gençler de memlekete sahip çıkacaksınız." görüşünü paylaştı.

Gazi Karahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İman, idman, azim olduğu müddetçe korkuya mahal yoktur. Masum ve mazlumların kan revan içinde olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yarın öbür gün bizim başımıza da gelebilir. Allah korusun. Memlekete sahip çıkalım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Türk milletine birlik ve beraberlik çağrısında bulundu - Son Dakika

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