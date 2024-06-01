Çanakkale\'de Kıbrıs gazisi Bayram Çetin\'in cenazesi defnedildi

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Çanakkale'de vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Bayram Çetin'in cenazesi defnedildi.

Çetin için Yenice ilçesi Ballıçay Köyü Camisi'nde tören düzenlendi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Bayram Çetin'in cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından askeri törenle köy mezarlığına götürülerek dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene, Bayram Çetin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Hazır, Ballıçay Köyü Muhtarı Ekrem Sarıoglu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.