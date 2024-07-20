Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde Talas Belediyesi tarafından 'Kayseri Girne Hattı' kitabı tanıtıldı

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda, Talas Belediyesi tarafından yayımlanan "Kayseri Girne Hattı" kitabının tanıtımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programa Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, il protokolü ve Kıbrıs gazileri katıldı.

Programda konuşan Vali Çiçek, kitapta emeği geçenlere teşekkür etti.

Kıbrıs harekatının, bu milletin sabrı ile oynanmayacağını gösterdiğini belirten Çiçek, " Bu vefanın gösterilmesi açısından Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Garnizon Komutanımızla sizin yanınızdayız. Siz kahramanlık yaptınız, evladınızda vefasını gösterdi. Talas Belediye Başkanımızı ve yazarımız Ahmet Sıvacı'yı sonsuz kere kutluyor, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç da Talas Belediyesine barış harekatıyla ilgili değerleri geleceğe taşıdığı için teşekkür etti.

Girne Askeri Hastanesi'nde uzman hekim olarak askerliğini yaptığını anımsatan Büyükkılıç, "14 ay Kıbrıs'ta kaldım, çok hatıralarımız oldu. Kıbrıs'taki Türk vatandaşlarımız ve asker dostlarımızla, oraya yerleşmiş olan komutanlarımızla hep o hatıraları gördük, yaşadık ve dinledik." ifadesini kullandı.

Yalçın ise "Kayseri Girne Hattı" kitabını yazan Ahmet Sıvacı'ya teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediyesindeyken bu işi başlatmıştık ama kısmet bu seneymiş. Sizin hatıralarınızdan oluşan albüm tadındaki bu kitabı bastırdık ve sizlere takdim ettik. Güzel bir eser oldu." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs gazileri de gösterilen ilgi nedeniyle teşekkürlerini iletti.