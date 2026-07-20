Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılı

20.07.2026 11:23
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Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya devam edeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "Anavatan ve garantör Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaya, Kıbrıslı Türklerin özden gelen hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınması için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlandı. Bakanlığın resmi X hesabından yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini taçlandıran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bundan tam 52 yıl önce Türkiye, 1960 Garanti Antlaşması'ndan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde harekete geçerek Kıbrıs Türkü'nün can güvenliğini ve Ada'daki varlığını teminat altına almıştır. Bugün Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çatısı altında, özgürce dalgalanan bayrağının altında başı dik, huzur ve emniyet içinde yaşamaktadır."


Anavatan ve garantör Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaya, Kıbrıslı Türklerin özden gelen hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınması için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir. Kıbrıs'ta barışı tesis eden, milli davamız uğruna gözünü kırpmadan şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimizi ve Mücahitlerimizi rahmetle anıyor; Gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılı - Son Dakika

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