Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılı Kutlandı

20.07.2026 09:58
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Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü anarak KKTC'nin menfaatlerini koruyacak.

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünün gururla kutlandığını belirterek, Türkiye'nin gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) menfaatlerini korumaya, Kıbrıslı Türklerin özden gelen hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınması için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Bakanlık, NSosyal hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini taçlandıran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bundan tam 52 yıl önce Türkiye, 1960 Garanti Antlaşması'ndan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde harekete geçerek Kıbrıs Türkü'nün can güvenliğini ve Ada'daki varlığını teminat altına almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bugün Kıbrıs Türk halkının KKTC'nin çatısı altında, özgürce dalgalanan bayrağının altında başı dik, huzur ve emniyet içinde yaşadığı vurgulanan paylaşımda, "Ana vatan ve garantör Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaya, Kıbrıslı Türklerin özden gelen hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınması için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir. Kıbrıs'ta barışı tesis eden, milli davamız uğruna gözünü kırpmadan şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimizi ve Mücahitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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