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Kıbrıs Gazileri, öğrencilerle bir araya geldi

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Kıbrıs Gazileri ile öğrenciler bir araya geldi. Savaş anılarını anlatırken hem gaziler hem de öğrenciler duygu oldu anlar yaşadı.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Çemişgezek Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programda, Kıbrıs Gazileri Veysel Coşkun, Zeynel Apaydın ve Güldali Çıplak, öğrencilerle bir araya geldi. Çemişgezek Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programa; Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, Çemişgezek Milli Eğitim ilçe Müdürü Vural Berker, Pertek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleri, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı anılarını anlatırken duygu dolu anlar yaşandı.

Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, "Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu organizasyonla ilçemizdeki öğrencilerle gazilerimizi bir araya getirdik. Kıbrıs gazilerimizin yaşamış oldukları olayları öğrencilerimizle paylaşmalarını sağladık. Gazilerimiz Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıkları, hissettikleri, yaptıkları şeyleri birinci ağızdan öğrencilerimize aktardı. Öğrencilerimizin vatan ve millet sevgilerini pekiştirmek adına yapılan bu faaliyetten dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, "Bakanlığımız tarafından başlatılan Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve Türkiye Yüzyılı çerçevesinde eğitim çağındaki çocuklarımı gazilerimiz ile bir araya getiriyoruz. Gazilerimizin vatan için kendilerini nasıl siper ettiklerini bizzat gazilerimizden dinlemeleri, çocuklarımızın vatan ve millet sevgisi ile yapılan fedakarlıkları görüp vatan sevgisi aşılanarak büyümelerini amaçlayan bu projeye vatana millete hayırlı gençler olmaları için ilimiz merkezi ve ilçelerimizde devam edecektir" diye konuştu.