Kıbrıs Gazisi Alim Demirci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Alim Demirci'nin cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Demirci için Karşıyaka Camisi'nde tören düzenlendi.
Demirci'nin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Demirci'nin ailesinin yanı sıra Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İl Jandarma Komutanlığında görevli İkmal Binbaşı Hakan Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Tuncer, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
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