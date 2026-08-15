Kıbrıs Gazisi Fehim Sezgin Son Yolculuğuna Uğurlandı
İzmir'in Bayındır ilçesinde 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Fehim Sezgin, düzenlenen törenle Potomoz Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye belediye başkanı, askeri ve mülki yetkililer ile yakınları katıldı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Fehim Sezgin'in cenazesi toprağa verildi.
Hastane morgundan alınan Fehim Sezgin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, ilk olarak evinin bulunduğu Bıyıklar Mahallesi'ne getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından mahalle camisine taşınan Sezgin'in cenazesi, İlçe Müftüsü Muhammet Meral'in kıldırdığı namazın ardından Potomoz Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Bayındır İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Eşmeli, Bayındır Emniyet Müdürü Özgür Dinç, AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Gelir, MHP Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Karakaya ve Sezgin'in yakınları katıldı.
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