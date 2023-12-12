 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kıbrıs gazisi Fethi Akdiş'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kıbrıs gazisi Fethi Akdiş'in cenazesi toprağa verildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Fethi Akdiş'in cenazesi, askerlerin omzunda Mevlana Camisi'nin avlusuna getirildi. Cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi. Cenazeye, Akdiş'in ailesi ve yakınları, yetkililer ve askeri erkan katıldı.

Kıbrıs gazisi Fethi Akdiş\'in cenazesi toprağa verildi
12.12.2023 - 17:33,  Güncelleme: 17:37
Abone Ol

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Fethi Akdiş'in cenazesi toprağa verildi.

Hastalığı sebebiyle uzun süredir hastanede tedavi gören Akdiş yaşamını yitirdi.

Hastaneden alınan Akdiş'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda Mevlana Camisi'nin avlusuna getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye, Akdiş'in ailesi ve yakınları, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tank Tuğgeneral Erdin Kaya, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şube Başkanı İbrahim Çetintaş ve askeri erkan katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tekirdağ, Kıbrıs, Ölüm, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi Fethi Akdiş'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:19:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kıbrıs gazisi Fethi Akdiş'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement