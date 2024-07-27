Kıbrıs gazisi Hamza Gül'ün cenazesi askeri törenle defnedildi - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi Hamza Gül'ün cenazesi askeri törenle defnedildi

73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hamza Gül'ün kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine cenazesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde askeri törenle toprağa verildi. Gül'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Gündere Mahallesi Camisi'ne getirildi ve burada İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar'ın kıldırdığı namazın ardından askeri törenle defnedildi. Törene, Gül'ün yakınları ve birçok yetkili katıldı.

27.07.2024 18:17
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Kıbrıs gazisi 73 yaşındaki Hamza Gül'ün cenazesi, askeri törenle memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Gül'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, kırsal Gündere Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Burada İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar'ın kıldırdığı namazının ardından Gül, askeri törenle defnedildi.

Törene, Gül'ün yakınları ile Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Emre Cebeci, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Merkez Komutanı Tank Binbaşı İlyas Kul ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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