Kıbrıs gazisi İdris Karadaş, Göynük'te düzenlenen törenin ardından defnedildi - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi İdris Karadaş, Göynük'te düzenlenen törenin ardından defnedildi

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Kıbrıs gazisi İdris Karadaş, Göynük\'te düzenlenen törenin ardından defnedildi
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Bolu'nun Göynük ilçesinde 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi İdris Karadaş'ın cenazesi toprağa verildi. Hasanlar köyünde düzenlenen törene ailesi ve yakınları ile kaymakam ve belediye başkanı katıldı; Karadaş, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi İdris Karadaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Karadaş için Hasanlar köyünde tören düzenlendi.

Törene, Karadaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mudurnu Kaymakamı ve Göynük Kaymakamvekili Muhammed Furkan Okumuş, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral ve vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Karadaş'ın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA
HasanlarGöynükKıbrısGüncelYaşamBoluSon Dakika

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