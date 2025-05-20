Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Kandemir Defnedildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Ali Kandemir'in cenazesi toprağa verildi.
Evinde yaşamını yitiren Kandemir'in cenazesi, tören için Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü.
İlçe Müftüsü Murat Akçay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kandemir'in naaşı Kütüklü Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.
Törene, Kandemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şube Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu ile vatandaşlar da katıldı.
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