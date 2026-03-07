Kıbrıs Gazisi Mehmet Ayık Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıbrıs Gazisi Mehmet Ayık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mehmet Ayık Son Yolculuğuna Uğurlandı
07.03.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

78 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Ayık, Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Ayık'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

Ayık'ın cenazesi, yakınlarınca İstanbul'dan Taşova ilçesine bağlı Kumluca köyündeki evinin önüne getirilerek, helallik alındı.

Daha sonra Kumluca Köyü Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ayık'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, 15. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Taşova Belediye Başkan Yardımcısı Zihni Uysal ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Ayık, Taşova, Kıbrıs, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Gazisi Mehmet Ayık Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Almanya Başbakanı Merz: İran’da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil Almanya Başbakanı Merz: İran'da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil
Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
İran’da düşürülen İsrail İHA’sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi İran'da düşürülen İsrail İHA'sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi
Kuveyt petrol üretimini durdurdu Kuveyt petrol üretimini durdurdu
İran’ın başkenti Tahran’da çok sayıda patlama meydana geldi İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldi

17:16
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston’un son halini görmeniz lazım
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım
17:01
Sözün bittiği yer Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
Sözün bittiği yer! Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 17:59:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Mehmet Ayık Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.