Çorum'un Bayat ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Akbaş, toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Akbaş'ın cenazesi, Yeşilçat köyüne getirildi.
Burada kılınan namazın ardından cenaze, köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Akbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Bayat Kaymakamı Seher Söyler, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Aşkın Şaşmaz ve köylüler katıldı.
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