Kıbrıs Gazisi Nejdet Çakmak Toprağa Verildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Nejdet Çakmak'ın cenazesi toprağa veridi.
Tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 11 Şubat'ta yaşamını yitiren Çakmak için Aşağıkızılca Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Çakmak, mahalle mezarlığına defnedildi.
Törene Çakmak'ın yakınları, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar, CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Sarı, Çakmak'ın oğlu Fatih Çakmak'a Türk bayrağı takdim etti.
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