Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kıbrıs gazisi Osman Çiçek toprağa verildi - Son Dakika
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kıbrıs gazisi Osman Çiçek toprağa verildi

Sivas\'ın Yıldızeli ilçesinde Kıbrıs gazisi Osman Çiçek toprağa verildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Osman Çiçek, Kavak köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi. Çiçek'in cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yıldızeli Kaymakamı, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Yıldızeli Belediye Başkanvekili, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı ve Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı da katıldı.

20.03.2024 17:16
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Osman Çiçek, toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybeden Çiçek için Kavak köyünde tören düzenlendi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çiçek'in cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Çiçek'in ailesi ve yakınları, Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Yıldızeli Belediye Başkanvekili Mahmut Besler, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile askeri erkan katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kıbrıs gazisi Osman Çiçek toprağa verildi - Son Dakika

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