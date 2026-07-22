Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi Rafet Coşkun (72), son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.?
Coşkun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Karacahalil Mezarlığı'na getirildi.
Gazi Coşkun'un naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Vali Recep Soytürk, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Törene, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Malkara Kaymakamı Haluk Koç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi Rafet Coşkun Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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