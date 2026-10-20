Kıbrıs gazisi Rafet Toker, Kayseri\'de askerlerin omzunda son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Rafet Toker, Kayseri'de askerlerin omzunda son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanser tedavisi gören 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Rafet Toker, hastanede hayatını kaybetti. Kayseri'de Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda Hulusi Akar Camisi'ne getirilen Toker, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kayseri'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Rafet Toker'in cenazesi toprağa verildi.
Bir süredir kanser tedavisi gören 73 yaşındaki Toker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Toker'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Toker'in naaşı, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Toker'in yakınları, askeri erkan ve emniyet yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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