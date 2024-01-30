 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kıbrıs gazisi Rafet Yurdadoğ'un cenazesi Kozan'da defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kıbrıs gazisi Rafet Yurdadoğ'un cenazesi Kozan'da defnedildi

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşamını yitiren 78 yaşındaki Kıbrıs gazisi Rafet Yurdadoğ'un cenazesi, Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Yurdadoğ'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kozan Kaymakam Vekili, Belediye Başkanı, İlçe Jandarma Komutanı ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs gazisi Rafet Yurdadoğ\'un cenazesi Kozan\'da defnedildi
30.01.2024 - 16:13,
Abone Ol

Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi 78 yaşındaki Rafet Yurdadoğ'un cenazesi, Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yurdadoğ'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Kozan Asri Mezarlığına getirildi.

Burada, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın kıldırdığı namazının ardından Yurdadoğ'un cenazesi toprağa verildi.

Törene, Yurdadoğ'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kozan Kaymakam Vekili Koray Yanıktepe, Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Devlet Hastanesi, Kıbrıs, Adana, Kozan, Ölüm, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi Rafet Yurdadoğ'un cenazesi Kozan'da defnedildi - Son Dakika


16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:15
Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25
Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15
2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14
Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı

Son Dakika
16:36 Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:15 Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14 Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
15:01 53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 16:54:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kıbrıs gazisi Rafet Yurdadoğ'un cenazesi Kozan'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement