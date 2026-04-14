Kıbrıs Gazisi Şükrü Kızıl Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Şükrü Kızıl, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybeden Kızıl'ın (72) cenazesi Hanönü Halime Hatun Camisi'ne getirildi.
Burada düzenlenen askeri törenin ardından öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Kızıl'ın cenazesi, Yeniboyundurcak köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Belediye Başkanı Metin Yamalı, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yasin Bulut ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.
