Kıbrıs Gazisi Zülfikar Yıldırım Toprağa Verildi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zülfikar Yıldırım'ın cenazesi, toprağa verildi.
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Yıldırım için İmam Rabban-i Camisi'nde, öğle vakti tören düzenlendi.
Cenaze törenine, Yıldırım'ın yakınlarının yanı sıra Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Yıldırım'ın cenazesi, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Saraybahçe köyünde toprağa verildi.
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