Kıbrıs Konulu BM Toplantısı Cenevre'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kıbrıs Konulu BM Toplantısı Cenevre'de Başladı

Kıbrıs Konulu BM Toplantısı Cenevre\'de Başladı

BM, Kıbrıs görüşmelerine ivme kazandırmak için Cenevre'de toplantı düzenliyor. Türkiye'yi Hakan Fidan temsil ediyor.

17.03.2025 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, 2017'den bu yana büyük oranda kesintiye uğrayan Kıbrıs görüşmelerine ivme kazandırmak amacıyla Cenevre'de iki günlük bir buluşma düzenliyor. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan temsil edecek. İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi toplantı bugün başlıyor.

Ada'nın siyasi geleceğinin ele alınacağı iki günlük toplantıya Kıbrıs'tan Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıslı Türklerin lideri Ersin Tatar, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atina'yı temsilen Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Birleşik Krallık adına ise İngiltere Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty katılacak.

Toplantıda, Kıbrıs meselesinde önümüzdeki döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülürken; toplantının "geçmiş müzakere süreçlerinin devamı" veya "yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı" niteliği taşımadığı kaydedildi.

BM Sözcüsü Michele Zaccheo, geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, "Gayriresmi buluşma, taraflara Kıbrıs sorunuyla ilgili bundan sonra nasıl hareket edileceğine dair tartışma olanağı sunacak" dedi.

Beklenti düşük

Daha önce çözümü için yoğun diplomatik çabaların gösterildiği Kıbrıs sorununa ilişkin resmi müzakerelerin sonuncusu 2017 yılında gerçekleşti. O tarihten sonra düzenlenen gayriresmi görüşmelerden ise bir bir sonuç çıkmadı.

Kuzey Kıbrıs'taki Türk yönetiminin dışişleri bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cenevre'de düzenlenecek olan toplantı öncesi yaptığı açıklamada, söz konusu buluşmadan önemli bir ilerleme beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye, Kıbrıs'ta yapılan Yunanistan yanlısı bir askeri darbenin ardından 1974'te Ada'ya asker çıkarmış, 1983 senesinde de bugüne dek sadece Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurulmuştu.

Kaynak: Deutsche Welle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Hakan Fidan, Yunanistan, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Türkiye, Cenevre, Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Konulu BM Toplantısı Cenevre'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koç Holding ve Ford Türkiye’den çıkıyor mu Ali Koç yanıt verdi Koç Holding ve Ford Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi
Kızlar hayatının şokunu yaşadı İstanbul’un göbeğinde pes dedirten olay Kızlar hayatının şokunu yaşadı! İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay
Maçtan sonra ortaya çıktı Bu detay Fenerbahçe’yi şampiyonluktan edebilir Maçtan sonra ortaya çıktı! Bu detay Fenerbahçe'yi şampiyonluktan edebilir
Menopoz süreci yaşam tarzına bağlı: Huzursuz bir hayat erken menopoza yol açıyor Menopoz süreci yaşam tarzına bağlı: Huzursuz bir hayat erken menopoza yol açıyor
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu
Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı
ATM’lerde yeni dönem hazırlığı Çok yakında başlayabilir ATM'lerde yeni dönem hazırlığı! Çok yakında başlayabilir
Melike Eşiyok Cinayetinde İddianame Hazırlandı Melike Eşiyok Cinayetinde İddianame Hazırlandı
Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu Genç kadını kimse yatıştıramadı Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı
Kırmızı kart doğru mu Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti Kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti
Kansere yakalandığını açıklamıştı Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı Kansere yakalandığını açıklamıştı! Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı
Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası
Murat Ülker’den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt Murat Ülker'den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt
Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun

10:12 Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu
09:48 Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu Genç kadını kimse yatıştıramadı Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı
08:27 Husiler: ABD’ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı
07:07 ABD’nin vurduğu Yemen’de ölü sayısı 53’e yükseldi ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi
16:45 Yerine yenisi geliyor 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak Yerine yenisi geliyor! 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak
16:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
16:17 Süper Lig’e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu
16:14 Yaren leyleği yakından görmek için Bursa’ya akın ettiler Yaren leyleği yakından görmek için Bursa'ya akın ettiler
15:58 Morais ile kaybetmiyorlar Bodrum FK, Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti
15:38 Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
15:34 İspanya bu olayı konuşuyor Arda Güler, Mbappe’yi çıldırttı İspanya bu olayı konuşuyor! Arda Güler, Mbappe'yi çıldırttı
15:06 Başlarına gelmeyen kalmadı Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı Başlarına gelmeyen kalmadı! Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 10:59:20. #7.11#
SON DAKİKA: Kıbrıs Konulu BM Toplantısı Cenevre'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.