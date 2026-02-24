Kıbrıs Liderleri BM Gözetiminde Toplanıyor

Haber: Yusuf KANLI

(LEFKOŞA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrus Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodoulides, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen temaslar çerçevesinde bugün Lefkoşa'daki ara bölgede bir araya geliyor.

Görüşme, Türkiye saatiyle 12.00'de, BM Misyon Şefi'nin ara bölgedeki Lefkoşa havalimanı bölgesindeki konutunda başlayacak. Toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne ev sahipliği yapacak. Süreç, Birleşmiş Milletler himayesinde yürütülüyor.

Liderler arasındaki temas, Kıbrıs sorununda diyaloğun sürdürülmesi ve olası bir müzakere sürecine zemin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi amacı taşıyor. Görüşmenin, son dönemde kamuoyuna yansıyan açıklamalar ışığında sürecin yöntemi ve takvimi konusunda görüş alışverişine sahne olması bekleniyor.

Hafta sonu Rum lider Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín tarafından dile getirilen, kapsamlı müzakerelerin Haziran sonrasına kalabileceği yönündeki değerlendirmeyi reddetmiş ve Rum tarafının görüşmelere hazır olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erhürman ise daha önce yaptığı açıklamalarda, yeni bir sürecin sonuç odaklı olması gerektiğini vurgulamış ve adadaki temaslarda yeterli ortak zemin oluşmadan genişletilmiş 5+1 formatında bir toplantıya geçilmemesi gerektiğini ifade etmişti. 5+1 formatı, iki tarafın yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile Birleşmiş Milletler'i kapsıyor.

BM gözetimindeki temasların, önümüzdeki dönemde daha yapılandırılmış bir müzakere çerçevesine geçilip geçilemeyeceğinin belirlenmesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Görüşmenin ardından liderlerin ayrı ayrı açıklama yapmaları bekleniyor.