Kıbrıs Liderleri BM Gözetiminde Toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıbrıs Liderleri BM Gözetiminde Toplanıyor

24.02.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC ve GKRY liderleri, Kıbrıs sorunu için önemli bir toplantı gerçekleştirecek.

Haber: Yusuf KANLI

(LEFKOŞA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrus Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodoulides, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen temaslar çerçevesinde bugün Lefkoşa'daki ara bölgede bir araya geliyor.

Görüşme, Türkiye saatiyle 12.00'de, BM Misyon Şefi'nin ara bölgedeki Lefkoşa havalimanı bölgesindeki konutunda başlayacak. Toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne ev sahipliği yapacak. Süreç, Birleşmiş Milletler himayesinde yürütülüyor.

Liderler arasındaki temas, Kıbrıs sorununda diyaloğun sürdürülmesi ve olası bir müzakere sürecine zemin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi amacı taşıyor. Görüşmenin, son dönemde kamuoyuna yansıyan açıklamalar ışığında sürecin yöntemi ve takvimi konusunda görüş alışverişine sahne olması bekleniyor.

Hafta sonu Rum lider Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín tarafından dile getirilen, kapsamlı müzakerelerin Haziran sonrasına kalabileceği yönündeki değerlendirmeyi reddetmiş ve Rum tarafının görüşmelere hazır olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erhürman ise daha önce yaptığı açıklamalarda, yeni bir sürecin sonuç odaklı olması gerektiğini vurgulamış ve adadaki temaslarda yeterli ortak zemin oluşmadan genişletilmiş 5+1 formatında bir toplantıya geçilmemesi gerektiğini ifade etmişti. 5+1 formatı, iki tarafın yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile Birleşmiş Milletler'i kapsıyor.

BM gözetimindeki temasların, önümüzdeki dönemde daha yapılandırılmış bir müzakere çerçevesine geçilip geçilemeyeceğinin belirlenmesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Görüşmenin ardından liderlerin ayrı ayrı açıklama yapmaları bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Liderleri BM Gözetiminde Toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:10:54. #7.11#
SON DAKİKA: Kıbrıs Liderleri BM Gözetiminde Toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.