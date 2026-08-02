Kıbrıs'ta Askeri Hazırlık Güncelleniyor

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler:

"Adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir"

(Aykut Yılmaz/TBMM)

2- Rekabet Kurumu ilaç sektörüne ilişkin sektör incelemesini tamamladı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle:

"Ön raporumuzu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız"

"Sağlık gibi stratejik öneme sahip bir alanda rekabetin daha etkin işlemesine katkı sağlayacak politika önerilerimizi, hastalar, kamu idaresi ve sektör paydaşlarının değerlendirmesine sunacağız"

(Mert Davut/Ankara)

3- Sanayi ürünü denetimlerinde 6 ayda 175,9 milyon lira ceza uygulandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan denetimlerde 2 bin 441 ürün uygunsuz bulundu, 105 farklı marka ve model hakkında toplatma kararı verildi

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Türk turistler yurt dışından 362 milyon dolarlık hediyeyle döndü

Yabancı ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın ocak-haziran döneminde 5 milyar 187 milyon 501 bin dolar olarak hesaplandı

(Mertkan Oruç/Ankara)

5- İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB'nin döviz dönüşüm desteğine ilişkin düzenlemesini değerlendirdi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının döviz dönüşüm desteğine ilişkin yeni düzenlemesini olumlu karşılıyoruz. İş dünyamızın nihai beklentisi yüzde 35'lik ihracat bedeli satış zorunluluğunun tamamen kaldırılmasıdır"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

6- TSB'den sigortalılara "Trafik kazasında konum paylaşımı zorunlu değil" mesajı

Maddi hasarlı trafik kazalarında bazı sigorta şirketlerinin taraflardan olay yerindeyken WhatsApp üzerinden konum paylaşımı talep ettiği ancak bu uygulamanın mevzuatta zorunlu bir yükümlülük olmadığı belirtiliyor

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar:

"Konum paylaşılması zorunlu değildir ve paylaşılmaması tek başına hasar dosyasının reddedilmesine gerekçe oluşturmaz"

"Sigortalı, talebin reddedilmesi veya sürecin uzaması halinde şirketten yazılı ve gerekçeli bir açıklama talep ederek hukuki yollara başvurabilir"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

7- "Turquoise" kıyılardan yıldızlara "caretta caretta" köprü olacak

Akdeniz'in simge türlerinden caretta caretta, 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin sürdürülebilirlik, keşif ve dayanıklılık mesajlarını dünyaya taşıyacak

Astronot kıyafetli "Turquoise" ismindeki deniz kaplumbağası, "From the Turquoise to the Stars" (Turkuazdan Yıldızlara) sloganıyla, deniz kaplumbağalarının binlerce kilometrelik göç yolculuğu ile insanlığın uzayı keşfetme serüveni arasında bağ kuracak

(Zeynep Duyar/Ankara)

8- TBMM'de bu hafta

Genel Kurulda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile bir uluslararası anlaşma görüşülecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

9- Meclise "İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun" başvurusu

Vatandaşların TBMM Dilekçe Komisyonuna yaptığı başvurularda "seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilmesi, İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkent yapılması, kamusal alanda cep telefonu hoparlöründen konuşmanın yasaklanması, Ege isminin kullanımının yasaklanarak mevcut isimlerin Efe olarak değiştirilmesi" gibi talepler dikkati çekti

(Gazi Nogay/TBMM)

10- İstanbul'un asırlık ağaçları rölöve planlarıyla korunuyor

Kentin doğal sit alanlarında bulunan asırlık ağaçlar, türünden yaşına, sağlık durumundan koordinat bilgilerine kadar hazırlanan rölöve planlarıyla kayıt altına alınıyor, uzman raporu olmadan müdahale edilemeyen ağaçların iç çürüklüğü ise "ağaç MR'ı" olarak nitelendirilen akustik tomografi yöntemiyle tespit edilerek devrilme riskleri önceden belirleniyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhun Sağlam:

"Boğaz başta olmak üzere doğal sit alanlarında herhangi bir ağaca kendiniz karar vererek müdahale edemezsiniz. İstanbul'un önemli doğal sit alanları bu ağaç rölöve planı ve raporlarıyla korunuyor. Sit alanlarındaki bütün ağaçlar kayıt altında. Hava fotoğrafları ve koordinatlı veriler sayesinde izinsiz yapılan işlemler sonradan da tespit edilebiliyor. Bu nedenle yeşil dokuya raporsuz hiçbir şekilde müdahale edemeyiz"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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