Kıbrıs\'ta Kreatif Ekonomi Paneli

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kreatif Endüstriler Meclisinin "Turuncu Konuşalım Buluşmaları" etkinliği kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Ekonomiye Kreatif Dokunuş" paneli düzenlendi.

Başkent Lefkoşa'daki Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nda (KTTO) düzenlenen panel, açılış konuşmalarının ardından alanında uzman isimlerin 2 oturumdaki konuşmaları ve soru-cevap formunda yapıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesine ait değerlerin tanıtılmasında Türkiye ile yapılacak işbirliğinin önemine işaret ederek, Türkiye'nin desteği ile gelişecek endüstriyel sektörlerin Kıbrıs Türk halkının zenginliklerine katkı koyacağını ifade etti.

KKTC'nin başka ülkelerde bulunamayacak doğal güzelliklere, görsellere, kültür yapısına, gelenek ve göreneklere sahip olduğunu belirten Tatar, bunların yaratıcı sektörlere eşsiz fırsatlar tanıyacağına dikkati çekti.

Günümüzde her şeyin dijitalleştiğini ve bunun üretim yapanlara önemli fırsatlar sunduğuna işaret eden Tatar, "Ülkelerin eserleri dünyanın her yerine dijitalleşme sayesinde ulaşabiliyor. Bu nedenle bu alandaki kreatif çalışmalar büyük bir öneme sahiptir." diye konuştu.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da kreatif endüstri alanında Türkiye'nin gelişmişliğinin ve katettiği mesafenin çok net bir şekilde görülebildiğini dile getirdi.

Amcaoğlu, onlarca üniversitesi ve 110 bin öğrencisi olan KKTC'de de bu alanda çalışma yapmanın önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi kreatif endüstri alanındaki tecrübelerinden de yararlanmak istediklerini belirten Amcaoğlu, KKTC'de yapılacak kreatif endüstrinin açılımıyla birlikte, ülke ekonomisine gelir getirecek ayrı bir pencerenin açılacağını ifade etti.

Animasyon Film Yapımcıları Derneği (ANFİYAP) ile Turuncu Konuşalım Komisyonu Başkanı İsa Doğmuş da animasyon sektörünün Türkiye ve dünyadaki durumunu anlatarak, animasyonun sadece bir eğlence aracı olmadığını aynı zamanda kültürel, teknolojik ve ticari anlamda ciddi bir potansiyel barındırdığını belirtti.

Doğmuş, animasyon sektörünün küresel anlamda her geçen yıl büyüyen bir pazar sunduğuna işaret ederek, 2023 itibarıyla dünya genelinde animasyon sektörünün ekonomik büyüklüğünün 300 milyar doları aştığını kaydetti.

Doğmuş, Türkiye'de ise bu sektörün henüz emekleme aşamasında olduğunu fakat yükseliş gösterdiğini, dünyaya paralel bir yükseliş için daha çok çaba gerektiğini anlattı.

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ali Ata Kavame, yaratıcı alandaki başarıların ülkelerin itibarı ve tanınırlığına katkı sağladığını belirterek, "Bugün buraya bir hikaye yazmaya geldik. Hedefimiz, dünyaya adını duyuran yazarlar, sanatçılar, heykeltıraşlar, teknolojik üretim yapan, içerik çıkaran, oyun yaratan bir ülke oluşturmak." dedi.

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkan Vekili Berat Kuzu da Kreatif Endüstriler Meclisi olarak reklam, dizi, sinema, animasyon gibi 16 kreatif sektörü politika olarak benimsediklerini ifade ederek, Türkiye'nin bu sektörlerdeki payının azımsanamayacağını vurguladı.

Kuzu, bu alandaki yapımların Türk kültürünün dünyada tanınmasını sağladığını, Türk dizilerinin bugün dünyanın birçok ülkesinde izlendiğini, dizilerde yer alan Türkçe isimlerin başka ülkelerde çocuklara konulduğunu dile getirdi.